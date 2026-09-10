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10.09.2026 06:37:00
Scientex Bhd Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Scientex Bhd Registered liess sich am 09.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Scientex Bhd Registered die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 0.13 MYR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.100 MYR je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17.74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.40 Milliarden MYR umgesetzt, gegenüber 1.19 Milliarden MYR im Vorjahreszeitraum.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0.400 MYR gegenüber 0.340 MYR je Aktie im Vorjahr.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Scientex Bhd Registered 4.81 Milliarden MYR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6.54 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 4.52 Milliarden MYR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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