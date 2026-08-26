Science Environmental Protection A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Science Environmental Protection A lud am 24.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0.38 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Science Environmental Protection A noch ein Gewinn pro Aktie von 0.330 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 320.2 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 26.73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 252.7 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch