Science Arts,Inc Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Science Arts,Inc Registered stellte am 15.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 15.93 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 9.92 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 569.5 Millionen JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 494.5 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 31.42 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Science Arts,Inc Registered 14.32 JPY je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 2.13 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Science Arts,Inc Registered 1.65 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch