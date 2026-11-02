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02.11.2026 14:42:31
Science Applications Proposes $400 Mln Offering Of Senior Notes Due 2034
(RTTNews) - Science Applications International Corp. (SAIC), an information technology company, on Monday announced a proposed offering of $400 million in aggregate principal amount of senior notes due 2034.
The notes will carry senior unsecured guarantees from the company's current and future domestic subsidiaries that also guarantee its obligations under the credit agreement and certain other debt, including the 5.875% senior notes due 2033.
SAIC intends to use the proceeds from the offering, together with cash on hand, to redeem all of its outstanding 4.88 percent senior notes due 2028 and pay the estimated fees and expenses related to the offering.
The redemption of the 2028 notes will be conditional upon the successful completion of the proposed offering.
In pre-market the shares were trading 0.51 percent higher at $152.63 on the Nasdaq.
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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