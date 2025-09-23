Science Applications International Aktie 22340570 / US8086251076
|
23.09.2025 05:31:58
Science Applications Int'l Prices Offering Of $500.0 Mln Of 5.875% Senior Notes 2033
(RTTNews) - Science Applications International Corp. (SAIC) announced that it has priced an offering of $500.0 million aggregate principal amount of 5.875% senior notes due 2033. The Notes were priced at 100% of their principal amount and will be senior unsecured obligations of SAIC.
The offering is expected to close on September 25, 2025.
SAIC intends to use the net proceeds from the offering of the Notes to repay all indebtedness outstanding under its revolving credit facility and to pay estimated fees and expenses of the offering of the Notes, with any remaining net proceeds being used for general corporate purposes, including working capital to fund growth and potential strategic projects and transactions.
03.09.25
|Ausblick: Science Applications International vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
01.06.25
|Ausblick: Science Applications International öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Börsentag 2025: Schweiz vs. USA vs. Eurozone – wer schlägt den Markt bis Jahresende?
Wall Street Zürichsee vs. Eurozone: Wer hat 2025 die Nase vorn?
In 🎙️ der Paneldiskussion zum Thema Schweizer Blue Chips sprechen Lars Erichsen @ErichsenGeld Tim Schäfer @TimSchaeferMedia , Thomas Kovacs alias @Sparkojote und David Kunz, COO der BX Swiss über den aktuellen Zustand der Schweizer Wirtschaft, spannende Blue Chip-Aktien, das internationale Marktumfeld sowie wichtige Trends in Branchen, Währungen und Krypto.
💡 Wie steht die Schweiz im Vergleich zu den USA und der Eurozone da?
💡 Welche Branchen bieten aktuell Potenzial?
💡 Und wie würden Profis 10.000 CHF, EUR oder USD heute investieren?
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
