Science Applications International: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Science Applications International hat am 31.08.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 2.38 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Science Applications International noch ein Gewinn pro Aktie von 2.71 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1.88 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Science Applications International 1.77 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch