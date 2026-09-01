|
01.09.2026 06:37:00
Science Applications International: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Science Applications International hat am 31.08.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es stand ein EPS von 2.38 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Science Applications International noch ein Gewinn pro Aktie von 2.71 USD in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 1.88 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Science Applications International 1.77 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Dienstag mit Verlusten erwartet. Die asiatischen Börsen bewegen sich am Dienstag mit verschiedenen Vorzeichen.