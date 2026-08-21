SciBase mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SciBase hat am 19.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2.83 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -6.670 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 15.3 Millionen SEK gegenüber 8.8 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch