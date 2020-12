Schwyzer Behörden ziehen Öffnung der Skigebiete vor

Schwyz (awp/sda) - Die Schwyzer Skigebiete, darunter Hoch Ybrig, dürfen schon am Samstag wieder öffnen statt wie zunächst geplant am 8. Januar, allerdings mit Auflagen. Die Behörden wollen nach der Öffnung in umliegenden Kantonen vermeiden, dass der Kanton zur Insel wird.

Auch die Kantone Uri, Ob- und Nidwalden, Glarus und St.Gallen ermöglichten den Skibetrieb, begründete die Kantonsregierung ihren Entscheid in einer Mitteilung vom Donnerstag. Blieben die Schwyzer Skigebiete geschlossen, würde das Skifahren auf umliegende Kantone verlagert. Die Luzerner Skigebiete bleiben vorerst geschlossen.

Die Regierung erliess für den Skibetrieb aber zusätzliche Beschränkungen. Die Kapazität - basierend auf den besten Tagen der vergangenen Jahre - wird auf zwei Drittel beschränkt. Alkohol darf in den Skigebieten nicht konsumiert werden und Snow- und Funparks bleiben geschlossen. Eine Kampagne ruft zum vorsichtigen Fahren auf.