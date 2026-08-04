Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’421 0.3%  SPI 20’208 0.2%  Dow 53’178 1.3%  DAX 26’001 1.5%  Euro 0.9324 0.0%  EStoxx50 6’463 0.6%  Gold 4’061 0.2%  Bitcoin 51’505 0.2%  Dollar 0.8103 0.0%  Öl 84.5 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Helvetia Baloise46664220Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Outperform-Note für Beiersdorf-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research
Ausblick: IonQ präsentiert Quartalsergebnisse
Experten sehen bei Novartis-Aktie Potenzial
ETF des Monats August 2026: Nachhaltig anlegen und den Weltindex trotzdem hinter sich lassen
Ausblick: Aurora Cannabis stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Suche...
ETF Sparplan
Expertenkolumne 04.08.2026 09:05:14

Schwellenländer: Anleger übersehen bislang Gesundheitssektor - vor allem Afrika und Indien

Schwellenländer: Anleger übersehen bislang Gesundheitssektor - vor allem Afrika und Indien

Während sich immer mehr Kapital auf KI-Investitionen konzentriert, könnte eine der attraktivsten langfristigen Chancen in den Schwellenländern bislang weitgehend übersehen worden sein: der Gesundheitssektor.

Der starke Fokus auf KI und Technologie hat dazu geführt, dass Gesundheitsunternehmen in den Schwellenländern trotz verbesserter Fundamentaldaten und attraktiver Bewertungen in den Hintergrund gerückt sind. Nach mehreren Jahren schwacher Entwicklung - verursacht durch makroökonomischen Gegenwind und Kapitalabflüsse - sehen wir den Sektor nun an einem Wendepunkt. Nachlassende Belastungsfaktoren, eine verbesserte Anlegerstimmung und die zunehmende Verbreitung von GLP-1-Therapien schaffen aus unserer Sicht die Voraussetzungen für eine nachhaltige Erholung.

Nach der aussergewöhnlichen Wertentwicklung von Aktien aus dem KI-Bereich in den vergangenen Jahren, die teilweise neue Rekordstände erreichten, gibt es zunehmend Anzeichen dafür, dass einzelne Marktsegmente mögliche Anzeichen einer Preisblase aufweisen. Obwohl wir von mehreren dieser Gewinner profitiert haben, insbesondere von den sogenannten "Picks and Shovels" - vor allem in Korea und Taiwan, die vom plötzlichen Nachfrageanstieg profitierten -, bleiben wir diszipliniert und selektiv. Wir gehen umsichtig vor und meiden Titel, die zwar auf der "KI-Welle" reiten, denen es jedoch an fundamentalen Treiber mangelt; stattdessen konzentrieren wir uns darauf, aktiv andere Sektoren und Themen zu identifizieren, die eine Diversifizierung gegenüber potenziellen KI-bezogenen Risiken bieten könnten.

US-Biotech setzt sich vom Markt ab

Ein Sektor in den USA fällt besonders auf. Obwohl er weder mit Technologie noch mit KI in Verbindung steht, hat er es geschafft, den Nasdaq sowohl seit Jahresbeginn als auch im vergangenen Jahr zu übertreffen: Es handelt sich um den US-Biotech-Sektor.

Bemerkenswert ist die unterschiedliche Entwicklung von Industrieländern zu Schwellenländern. Während der US-Biotech-Sektor eine Phase deutlicher Outperformance verzeichnete, blieb sein Pendant in den Schwellenländern hinter dem Gesamtmarkt zurück. Der MSCI Emerging Markets Health Care Index entwickelte sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich schwächer als der breite MSCI Emerging Markets Index und verzeichnete allein in den letzten zwölf Monaten eine relative Underperformance von 41 %.

Kapitalströme flossen aus Ostasien in die USA

Ursachen für die deutliche Underperformance liegen zum einen in makroökonomischen und fundamentalen Faktoren. Höhere US-Zölle und zunehmende regulatorische Unsicherheit haben die Pharmaunternehmen in den Schwellenländern belastet, darunter viele stark exportabhängig. Diese Faktoren wurden durch die Schwäche des US-Dollars sowie das hohe Exposure des Sektors im US-Markt verschärft, der für zahlreiche EM-Pharmaunternehmen nach wie vor der grösste Absatzmarkt ist. Zweitens wurden die globalen Aktienmärkte in den vergangenen Jahren vom KI-Hype dominiert. Die aussergewöhnliche Entwicklung von Technologiewerten zog erhebliche Kapitalzuflüsse an, häufig zulasten anderer Sektoren. Der Gesundheitssektor in den Schwellenländern, insbesondere die Biotechnologie, gehörte zu den Hauptursachen für diesen Kapitalbedarf. Biotech-Unternehmen aus den Schwellenländern konzentrieren sich überwiegend auf Ostasien (China, Südkorea und Taiwan), dieselben Länder, welche die Technologie- und KI-Rallye angeführt haben. Da die Anleger ihr Engagement in Bereich mit KI-Bezug erhöhten, wurden Kapitalströme häufig aus dem Gesundheits- und Biotechnologiesektor abgezogen, was zur Underperformance beitrug.

GLP-1 zieht neues Kapital an

In den vergangenen drei Jahren haben wir aus diesen Gründen den Gesundheitssektor untergewichtet. Nun erkennen wir jedoch positive Signale. Wir sind der Ansicht, dass der Gegenwind durch höhere US-Zölle und geopolitische Unsicherheiten seinen Höhepunkt überschritten hat. Gleichzeitig wirkt sich die vorübergehende Pause beim Abwärtstrend des US-Dollars positiv für den Sektor aus.

Aus fundamentaler Sicht ist der rasche Fortschritt bei der Entwicklung von GLP-1-Therapien gegen Adipositas und Diabetes ein zunehmend wichtiger Treiber. Der Markt für diese Medikamente in den Schwellenländern ist erheblich. Während die Einführung zunächst von bekannten westlichen Marken wie Ozempic oder Mounjaro angeführt wurde, war der entscheidende limitierende Faktor die relativ hohen Preise. Lokale Pharmaunternehmen bringen zunehmend preisgünstigere Alternativen auf den Markt.

Zudem beobachten wir erste Anzeichen einer verbesserten Anlegerstimmung gegenüber Gesundheits- und Biotechnologieunternehmen in den Schwellenländern. Da die Dynamik der Technologierally nachlässt, beobachten wir wieder Kapitalzuflüsse in diese Sektoren. Für wachstumsorientierte Investoren bieten Gesundheits- und Biotechnologieunternehmen attraktive Alternativen zu den inzwischen hoch bewerteten KI-Investments. Vor diesem Hintergrund haben wir begonnen, unsere Positionen im Gesundheitssektor auszubauen.

Indien und Afrika rücken als Herstellungsmärkte in den Fokus

Einer der unmittelbarsten Profiteure dieses verbesserten Umfelds ist die indische Herstellungsindustrie. Innerhalb dieses Segments bevorzugen wir Unternehmen mit einer starken Ausrichtung auf den heimischen Markt gegenüber reinen Exporteuren (angesichts der geringen Marktdurchdringung des indischen Pharmamarktes) sowie Hersteller, die in der Lieferkette aufgrund einer höheren Wertschöpfung aufsteigen.

Ein weiterer Profiteur dieser Entwicklung ist der pharmazeutische Herstellungssektor in Afrika. Dieser Markt ist weiterhin deutlich zu wenig erschlossen, insbesondere die ungenutzten Möglichkeiten von GLP-1-Präparaten erscheint attraktiv. Darüber hinaus beobachten wir seit mehreren Monaten eine zunehmende Zahl von M&A-Aktivitäten im afrikanischen Pharmasektor, wodurch zusätzliche Aufwärtspotenzial entstehen könnte.

Ein sich verbesserndes makroökonomisches Umfeld, einschliesslich eines deutlichen Rückgangs der Stromausfälle und einer Stabilisierung der Währung, hat sich vor allem positiv auf den Gesundheitssektor in Südafrika ausgewirkt.

Selektives Engagement im Gesundheitssektor

Entsprechend unserer Dual-Growth-Philosophie erhöhen wir selektiv unser Engagement im Gesundheitssektor und konzentrieren uns auf Unternehmen mit starken Wettbewerbspositionen und langfristigem Wachstumspotenzial. Besonders attraktiv erscheinen uns derzeit Pharmahersteller in Indien und Afrika, wo verbesserte makroökonomische Rahmenbedingungen, strukturell steigende Nachfrage, Innovationen und eine fortschreitende Marktentwicklung die Renditen steigen lassen könnten und gleichzeitig eine sinnvolle Diversifikation gegenüber den zunehmend überlaufenen KI-Investments bieten.

Dr. Ivo Kovachev, Senior-Fondsmanager, und Dalibor Kovac, Fondsmanager bei J O Hambro

Weitere Links:

Ausblick auf Schwellenländeranleihen: Was kommt nach der Rallye?

Bildquelle: Den Rise / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Apple: Rallye auf dem Prüfstand

Heute Abend legt der iPhone-Hersteller Zahlen vor. Angesichts der Rallye der vergangenen Monate, einer üppigen Bewertung und dem strapazierten Chartbild könnte es für Apple schwer werden, den Impuls für neue Höchststände zu liefern.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? mit François Bloch
KLA, Sandoz und Legrand stehen in dieser Folge des BX Morningcall im Fokus. François Bloch und Olivia Hähnel vergleichen drei Aktien aus Halbleiter, Pharma/Biosimilars und elektrischer Infrastruktur. Im Fokus stehen Umsatz, EBIT, EBIT-Marge, Dividende, Buchwert, Performance und die Frage, welche Risiken Anlegerinnen und Anleger im aktuellen Marktumfeld beachten können.

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Sandou
✅ Legrand

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Inside Trading & Investment

06:03 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Verhaltener Monatsbeginn
03.08.26 Logo WHS SpaceX vor dem Zahlen-Beben: Rettet Starlink die Aktie – oder eskaliert Musks Milliardenwette?
03.08.26 ETF Compass Juli-Review: Krypto-ETFs als grosse Gewinner mit bis zu 28 Prozent Plus
30.07.26 Julius Bär: 13.20% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf ABB Ltd, Adecco Group AG, Nestle SA, Swatch Group AG
30.07.26 Marktüberblick: Rheinmetall nach Zahlen gefragt – Können die Bullen dem DAX neue Impulse liefern?
29.07.26 KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
28.07.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, UBS
27.07.26 Optische Netzwerke: Die zunehmend bedeutende Schlüsseltechnologie
24.07.26 Nestlé-Zahlen belasten
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’977.85 19.93 S6HB9U
Short 15’291.50 13.79 SOOB1U
Short 15’840.76 8.99 SG5BQU
SMI-Kurs: 14’420.97 04.08.2026 09:02:37
Long 13’787.24 19.13 SGBRFU
Long 13’480.19 13.66 SJB42U
Long 12’903.94 8.83 SXEBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
NVIDIA-Aktie so günstig bewertet wie seit 2015 nicht - Anleger zögern dennoch
BioNTech: Nachfolger für Sahin gefunden - Aktie legt zu
So schätzen Analysten die AMD-Aktie ein
Idorsia Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Idorsia
AstraZeneca-Aktie tiefrot: Pharmariese prüfte wohl Übernahme von Bristol Myers Squibb
Zurich-Aktie stabil: Offenbar Finma-Vorgaben über Jahren missachtet - Verfahren läuft
Idorsia Aktie News: Anleger trennen sich am Montagmittag vermehrt von Idorsia
Ausblick: Lufthansa legt Quartalsergebnis vor
HENSOLDT-Aktie dreht ins Plus: Anleger schütteln Bilanz-Delle ab

Top-Rankings

Juli 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Juli 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die E ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Juli 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im Juli 2026 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen Leit ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Rohstoffe im Juli 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.