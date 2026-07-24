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24.07.2026 15:27:36
Schweizerischer Uhrenverband warnt vor möglichen weiteren Zöllen
Biel (awp) - Der Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie (FH) zeigt sich angesichts der neuen US-Zölle relativ gelassen. "Die Ankündigung entspricht den zu erwartenden Szenarien. Mit 12,5 Prozent bei Uhren ist der Zollsatz der niedrigste seit April 2025", sagte Verbandspräsident Yves Bugmann am Freitag im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP.
Allerdings habe die US-Regierung noch nicht das letzte Wort gesprochen, da aktuell noch Untersuchungen liefen. Den Vorwurf, die Schweiz gehe nicht ausreichend gegen Zwangsarbeit vor, wies er jedoch zurück. "In unserer Branche haben die Unternehmen noch strengere Standards eingeführt, um Zwangsarbeit auszuschliessen", betonte er.
Angesichts der bestehenden Unsicherheit sei derzeit Vorsicht geboten. Die laufenden Untersuchungen könnten weitere Zölle nach sich ziehen, warnte der Verbandspräsident.
ls/uh
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