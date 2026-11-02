Schweizerische Nationalbank: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Schweizerische Nationalbank hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 190741.00 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 279308.00 CHF je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 11.83 Milliarden CHF in den Büchern – ein Minus von 15.22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schweizerische Nationalbank 13.95 Milliarden CHF erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch