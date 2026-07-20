BP Aktie 987952 / US0556221044
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20.07.2026 15:09:36
Schweizer Volenergy übernimmt BP-Tankstellengeschäft in Österreich
Suhr/London (awp) - Die Schweizer Tankstellenbetreiberin Volenergy übernimmt das Tankstellen-, Convenience- und Schnellladegeschäft des britischen Energiekonzerns BP in Österreich. Zum Verkauf gehören 250 BP-Tankstellen in Österreich, davon rund 115 im Eigentum von BP, die von Franchisenehmern betrieben werden.
Ebenfalls übernommen werden das Geschäft mit Firmenflotten, die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge sowie Beteiligungen an drei Gemeinschaftsunternehmen, wie es in einer BP-Mitteilung vom Montag heisst. Die Tankstellen sollen auch nach dem Eigentümerwechsel zunächst unter der Marke BP weitergeführt werden.
Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen bis Ende 2026 erwartet. Nicht Teil der aktuellen Transaktion sind das österreichische Luftfahrt-Tankgeschäft von BP (Air BP) sowie die Schmierstoffmarke Castrol.
BP treibt mit dem Verkauf den Umbau seines Geschäfts weiter voran. Der Konzern will sein Portfolio vereinfachen, Kosten senken und sich wieder stärker auf das Öl- und Gasgeschäft konzentrieren. Bereits zuvor hatte sich BP von seinen Tankstellengeschäften in der Schweiz, der Türkei und den Niederlanden getrennt.
Volenergy mit Sitz im aargauischen Suhr gehört zur Volare Group und betreibt nach eigenen Angaben das grösste Tankstellennetz der Schweiz mit über 730 Standorten. Zum Portfolio zählen unter anderem die Marken BP, Ruedi Rüssel und Miniprix. Bereits 2022 hatte Volenergy das Schweizer Tankstellengeschäft von BP übernommen.
to/cg
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