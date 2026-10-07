Schweizer Vermögensverwalter setzen bei Alternativen stärker auf KI

KI als ihre europäischen Kollegen. (Bild KI)" width="646" height="388" loading="lazy">

Alternative Anlagen sind bei Schweizer Vermögensverwaltern längst angekommen. Im europäischen Vergleich fallen sie jedoch durch zwei Besonderheiten auf: Anlageentscheide werden besonders häufig im eigenen Haus gefällt – und bei der Portfoliokonstruktion ist die Nachfrage nach künstlicher Intelligenz so hoch wie nirgends sonst. Gleichzeitig zeigen sich die Schweizer bei einem weiteren Ausbau der Alternativen zurückhaltender als ihre europäischen Kollegen.