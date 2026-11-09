Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’852 0.4%  SPI 20’908 0.4%  Dow 51’286 -0.5%  DAX 25’986 0.6%  Euro 0.9158 0.2%  EStoxx50 6’220 0.8%  Gold 4’096 0.7%  Bitcoin 60’653 -1.1%  Dollar 0.8179 -0.2%  Öl 97.2 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998NVIDIA994529Partners Group2460882Rheinmetall345850Novartis1200526ABB1222171
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Cicor-Aktie legt kräftig zu: Zwei mehrjährige Rüstungsaufträge
Novartis-Aktie fester: FDA führt nach Tumorfällen Untersuchung über Risiko bei Zolgensma-Gentherapie durch
Sandoz-Aktie höher: Semaglutid-Präparat kommt in Brasilien auf den Markt
Glarner KB-Aktie stabil: S&P bestätigt Rating
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Plus500 Depot
09.11.2026 09:45:36

Schweizer Unternehmen beklagen hohe Bürokratiebelastung

Zürich (awp) - Die Bürokratie ist für viele Schweizer Unternehmen eine Belastung. Rund zwei Drittel der Firmen beurteilen den administrativen Aufwand als hoch. Fast ebenso viele sind der Ansicht, dass dieser in den vergangenen fünf Jahren zugenommen hat. Drei von zehn Unternehmen geben zudem an, wegen der Bürokratie bereits Projekte verschoben, verkleinert oder ganz aufgegeben zu haben.

Dies zeigt der am Montag veröffentlichte Bürokratiemonitor, den das Forschungsinstitut gfs.bern im Auftrag des Wirtschaftsdachverbands Economiesuisse durchgeführt hat. Für die repräsentative Studie wurden zwischen Ende Juni und Anfang August 1527 Unternehmen aus der ganzen Schweiz befragt.

Demnach empfinden 67 Prozent der Unternehmen die Bürokratiebelastung als eher oder sehr hoch. 29 Prozent beurteilen sie dagegen als gering. Insgesamt 64 Prozent sind der Meinung, dass die Belastung in den vergangenen fünf Jahren zugenommen hat. Nur 5 Prozent stellen einen Rückgang fest.

Weniger Investitionen und neue Produkte

Die Befragung zeigt auch mögliche Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit. So geben rund 30 Prozent der befragten Unternehmen an, wegen der bürokratischen Belastung bereits Vorhaben verschoben, reduziert oder aufgegeben zu haben.

Von den Unternehmen, die entsprechende Vorhaben angepasst haben, nennen 41 Prozent die Entwicklung neuer Produkte oder Dienstleistungen. Bei 39 Prozent waren Investitionen betroffen. Auch ein geplanter Personalausbau (23%) und die Ausbildung von Lernenden (19%) wurden teilweise zurückgestellt.

Dabei zeigen sich Unterschiede nach Unternehmensgrösse. Von den Firmen mit mehr als 250 Beschäftigten berichten 45 Prozent von zurückgestellten oder angepassten Vorhaben. Bei Unternehmen mit weniger als zehn Beschäftigten sind es 20 Prozent.

Besonders häufig fällt Bürokratie im Zusammenhang mit Sozialversicherungen, der Mehrwertsteuer und der Buchhaltung an. Zwei Drittel der Unternehmen sind zudem der Meinung, dass administrative Aufgaben zu viele Mitarbeitende beanspruchen.

Wirtschaftsverbände fordern Vereinfachungen

Für Economiesuisse sind die Ergebnisse ein Warnsignal. "Die zunehmende Regulierungslast und die damit verbundene Bürokratie sind hausgemacht. Hier gilt es dringend gegenzusteuern", lässt sich Verbandspräsident Silvan Wildhaber in der Mitteilung zitieren.

Auch die Industrie sieht Handlungsbedarf. Die durch Bürokratie gebundenen Mittel fehlten für Zukunftsinvestitionen, warnte Swissmem-Präsident Martin Hirzel. Die Unternehmen stünden bereits durch sinkende Gewinnmargen unter Druck.

Economiesuisse fordert deshalb gemeinsam mit weiteren Wirtschaftsverbänden einfachere Regeln, schnellere Bewilligungsverfahren und eine stärkere Digitalisierung der Verwaltung.

Auch die befragten Unternehmen sehen vor allem bei der Vereinfachung bestehender Vorschriften Verbesserungsmöglichkeiten. Einheitliche Formulare und besser abgestimmte Behördenverfahren könnten aus ihrer Sicht ebenfalls zur Entlastung beitragen.

Eine grundsätzliche Ablehnung staatlicher Regeln lässt sich aus der Befragung allerdings nicht ableiten. So halten 44 Prozent der Unternehmen den administrativen Aufwand zumindest teilweise für gesellschaftlich gerechtfertigt. Weitere 24 Prozent beurteilen ihn meistens oder vollständig als gerechtfertigt.

yz/uh

In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?

✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:41 SMI gibt deutlich nach
09:35 Marktüberblick: Daimler Truck im Fokus
08:45 Logo WHS KI-Ausverkauf: Jetzt entscheiden CPI, CoreWeave & die Chip-Aktien über den Nasdaq
08:18 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Erster Konter nach dem Ausverkauf
06.11.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Intel, SanDisk
06.11.26 Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
05.11.26 Wenn eine alternde Gesellschaft zum Wachstumstreiber wird
05.11.26 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Multi Reverse Convertible auf Twilio Inc, Datadog Inc, Zscaler Inc
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’362.30 19.22 SBGBEU
Short 15’667.37 13.70 SOWBPU
Short 16’269.92 8.89 SXB66U
SMI-Kurs: 14’851.85 09.11.2026 11:18:27
Long 14’111.40 19.09 S3BFPU
Long 13’803.65 13.76 STW8BU
Long 13’194.13 8.86 SVB5UU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
NVIDIA-Aktie unter Druck: CEO Huang hatte Affäre mit möglicher chinesischer Spionin
Bitcoin & Elon Musk: Was seine Energie-These für Anleger bedeutet
Aktien New York Schluss: Nasdaq-Erholung scheitert vor Apple und Wahlen
Gold, Öl & Co. in KW 45: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Weltbank-Prognose für 2026: Warum Energie und Edelmetalle deutlich teurer werden
Midterms: Schwere Niederlage für Trumps Republikaner bei Kongresswahl
MÄRKTE EUROPA/Abgaben nach US-Technologie-Ausverkauf - DAX unter 26.000 Punkten
Rheinmetall erhält Millionenauftrag für Luftverteidigung aus Belgien - Aktie steigt
SMI und DAX fester -- Asiens Börsen in Grün

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.