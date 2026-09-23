UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.09.2026 11:09:44
Schweizer Ständerat unterstützt Plan zur Lockerung neuer Kapitalanforderungen an UBS
Von Michael Hennessey
DOW JONES--Die kleine Kammer des Schweizer Parlaments, der Ständerat, hat einen Vorschlag der Schweizer Regierung zur Lockerung der neuen Kapitalanforderungen für die UBS Group unterstützt. Gleichzeitig lehnte das Gremium, das die Kantone vertritt, eine strengere Anforderung in einem Gesetzesentwurf der Regierung ab.
Nach dem Vorschlag, der am Mittwoch von der Mehrheit des Ständerats (Oberhaus) angenommen wurde, müsste die UBS 90 Prozent an hartem Kernkapital für ihre ausländischen Tochtergesellschaften vorhalten. Die Gesetzesvorlage zu den Eigenkapitalvorschriften geht nun zur Abstimmung an den Nationalrat, die grosse Kammer des Schweizer Parlaments.
Die Schweizer Regierung hatte einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der von der UBS verlangt hätte, den Buchwert ihrer ausländischen Tochtergesellschaften vollständig vom CET1-Kapital der Mutterbank abzuziehen. Dieser Plan wurde jedoch in der Abstimmung am Mittwoch abgelehnt.
Die Aktien der UBS legten am Mittwochmorgen im europäischen Handel nach Bekanntgabe der Abstimmungsergebnisse um 1,0 Prozent zu, nachdem sie zuvor im Minus notiert hatten.
Die UBS reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme. UBS-CEO Sergio Ermotti hatte zuvor den Vorschlag der Schweizer Regierung für ein 100-prozentiges CET1-Kapital als überzogen bezeichnet. Die Bank wiederum teilte mit, dass auch die 90-Prozent-Option ihre Wettbewerbsfähigkeit erheblich beeinträchtigen würde.
Die Schweizer Abgeordneten stimmten darüber ab, wie streng die neuen Kapitalvorschriften sein sollten. Die Schweiz hatte nach der Rettungsübernahme des ehemaligen lokalen Wettbewerbers Credit Suisse durch die UBS im Jahr 2023 eine Überarbeitung seiner Bankenregeln eingeleitet.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/DJN/uxd/ros
(END) Dow Jones Newswires
September 23, 2026 05:10 ET (09:10 GMT)
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu UBS
|
12:29
|UBS Aktie News: UBS zieht am Mittag an (finanzen.ch)
|
12:26
|SPI-Handel aktuell: SPI schwächelt mittags (finanzen.ch)
|
12:26
|SIX-Handel SLI liegt am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
11:54
|Ständerat stellt sich bei UBS-Regulierung weitgehend hinter Bundesrat (AWP)
|
11:09
|Schweizer Ständerat unterstützt Plan zur Lockerung neuer Kapitalanforderungen an UBS (Dow Jones)
|
10:22
|Swiss lawmakers back tougher bank capital rules in blow to UBS (Financial Times)
|
09:29
|UBS Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von UBS (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: SPI verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.ch)
Analysen zu UBS
|21.09.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.06.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX leichter -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tritt am Mittwoch auf der Stelle, während der deutsche Leitindex abwärts tendiert. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.