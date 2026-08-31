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31.08.2026 06:46:15
Schweizer Small- und Mid-Caps: Industrie-Valoren ziehen an
Ob Bossard oder zuletzt Komax, die Aktien des Industrie-Sektors aus dem Small- und Mid-Cap Index SPIEXX senden starke Signale aus. Die aktuellen Konjunkturzahlen und die Frühindikatoren weisen ebenfalls eine neue […]
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Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
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