Zürich (awp) - Die grossen Anbieter der Schweizer Parahotellerie haben im Sommer überwiegend mehr Übernachtungen verzeichnet als im Vorjahr. Besonders gefragt waren Unterkünfte in den Bergen und auf dem Land. Auch für die Wintersaison zeigen sich die Anbieter zuversichtlich.

Nach einem Rückgang der Logiernächte um 6 Prozent im ersten Quartal stabilisierte sich die Nachfrage im zweiten Quartal mit einem leichten Plus von 0,4 Prozent. Auch im Sommergeschäft, das insbesondere für die Campingplätze von grosser Bedeutung ist, verzeichneten mehrere grosse Anbieter steigende Übernachtungszahlen, wie der Verband Parahotellerie Schweiz am Dienstag mitteilte.

Dabei entwickelte sich die Nachfrage regional unterschiedlich. Während Unterkünfte in den Bergen und auf dem Land besonders gefragt waren, blieb das Geschäft in den Städten teilweise hinter dem Vorjahr zurück. Das warme Wetter sorgte zudem im September insbesondere auf Campingplätzen für zusätzliche Übernachtungen.

Am stärksten legte TCS Camping mit einem Anstieg der Logiernächte um 9 Prozent zu. Bei anderen grossen Anbietern fiel die Entwicklung verhaltener aus: Beim Ferienanbieter Reka stiegen die Übernachtungen um 2 Prozent, bei den Schweizer Jugendherbergen um 0,5 Prozent. Der Ferienhausvermittler Interhome verzeichnete stabile Logiernächte

Zuversicht für die Wintersaison

Für die Wintersaison 2026/27 liegen die Buchungsstände der grossen Anbieter laut dem Branchenverband mehrheitlich auf oder über dem Vorjahresniveau. Besonders gefragt sind Aufenthalte während der Sportferien, während sich die Nachfrage über Weihnachten und Neujahr uneinheitlich entwickelt.

So melden die Schweizer Jugendherbergen für die Wintersaison einen um 6,7 Prozent höheren Buchungsstand, wobei auch neue Häuser zum Anstieg beitragen. Bei Reka bewegen sich die Buchungen auf Vorjahresniveau. Beim Ferienhausvermittler Interhome liegen sie für die Sportferien 13 Prozent über dem Vorjahr, für Weihnachten und Neujahr dagegen 9 Prozent darunter.

Auch beim Wintercamping wird mit Wachstum gerechnet. Der Campingplatzverband Swisscamps erwartet rund 3 Prozent mehr Logiernächte.

Für den weiteren Winterverlauf rechnen mehrere Anbieter mit zusätzlichen kurzfristigen Buchungen. Wie stark diese ausfallen, dürfte laut Branchenverband wesentlich von den Wetter- und Schneeverhältnissen abhängen.

jl/rw