"Schweizer Hagel" 2024 mit höherer Schadenssumme in der Schweiz

Bern (awp/sda) - In der Schweiz haben Frost und Hagel im Jahr 2024 für einen hohen Schadenaufwand gesorgt. In Frankreich und Italien fiel die Belastung hingegen tiefer aus, wie die Schweizer Hagel-Versicherungsgesellschaft am Montag mitteilte.

Letztlich erwirtschaftete "Schweizer Hagel" 2024 ein Gesamtprämienvolumen von 144,1 Millionen Franken. Das sind 0,6 Prozent mehr als im Vorjahr.

In der Schweiz wurden der Versicherung im vergangenen Jahr 7633 Schäden an versicherten Pflanzenkulturen gemeldet, 1729 mehr als im Vorjahr. Die Schadensumme erreichte in der Schweiz 38,5 Millionen Franken, 7,7 Millionen mehr als 2023. 55 Prozent davon gingen auf Hagelschäden zurück, 21 Prozent auf Frost und 9 Prozent auf Schneedruck.

In der Schweiz, Frankreich und Italien versicherte die Institution im vergangenen Jahr Landwirtschaftskulturen von 4 Milliarden Franken. Die gute Geschäftsentwicklung ermöglichte es der Genossenschaft, den Mitgliedern 2,8 Millionen Franken Prämienrückvergütungen auszuschütten.

"Schweizer Hagel" hat in Portugal eine Niederlassung eröffnet. Sie trieb damit ihre Expansion ins Ausland weiter voran, ist sie doch schon in Italien und Frankreich tätig.