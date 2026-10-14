OUTSOURCING Aktie 1994306 / JP3105270007
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14.10.2026 11:20:37
Schweizer Firmen setzen beim IT-Outsourcing auf Wachstum statt nur auf Kostensenkung
Fast jedes dritte Schweizer Unternehmen will künftig einen grösseren Teil seines IT-Budgets an externe Dienstleister vergeben. Eine neue Studie von Whitelane Research zeigt, dass dabei vor allem die Skalierbarkeit und der Zugang zu neuen Technologien entscheidend sind. Auch die Kundenzufriedenheit mit den IT-Anbietern wird untersucht.
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
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