(Zusammenfassung)

Bern (awp) - Der Schweizer Aussenhandel hat sich im Oktober weiter erholt. Die Exporte legten zum zweiten Mal in Folge zu, nachdem sie im August eingebrochen waren. Ausschlaggebend war einmal mehr die Chemie- und Pharmabranche.

Die Schweizer Exporte stiegen im Oktober 2026 saisonbereinigt und nominal zum September um 6,3 Prozent auf 24,7 Milliarden Franken, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Donnerstag mitteilte. Real - also um Preisveränderungen bereinigt - resultierte ein Plus von 2,4 Prozent.

Damit seien die Exporte nach einer Berg- und Talfahrt zurück auf das Juni-Niveau geklettert, hielt das BAZG fest. Auf den kräftigen Anstieg im Juli (nominal: +14,6 Prozent) folgte ein Rückschlag im August (-17,6 Prozent) und ein vergleichsweise moderat anziehendes Exportvolumen im September und Oktober.

Pharma als treibende Kraft

In der Schweiz prägt die Chemie- und Pharmabranche die Entwicklungen im Aussenhandel, schliesslich macht sie gut die Hälfte der gesamten Ausfuhren aus. Im Oktober wuchsen deren Exporte um 15,6 Prozent auf 12,6 Milliarden Franken, getragen vom starken Anstieg bei pharmazeutischen Erzeugnissen (+21,8 Prozent).

Andere Warengruppen legten exportseitig ebenfalls zu, wenn auch nur moderat. So stiegen die Lieferungen von Maschinen, Elektronik und Apparaten mit Rückenwind von den elektrischen Ausrüstungen um 1,0 Prozent auf 4,7 Milliarden Franken. Leicht unter dem Niveau vom September verblieben die Maschinenexporte.

Auch in anderen Bereichen lief es schlecht. So verzeichneten laut dem BAZG nur vier der zehn wichtigsten Warengruppen ein Exportplus. Rückläufig waren unter anderem die Exporte von Bijouterie- und Juwelierwaren (-10,8 Prozent) oder der Nahrungs-, Futter- und Genussmittel (-2,5 Prozent).

Positive Dynamik in der Uhrenbranche

Einen Aufwärtstrend im Aussenhandel verzeichneten zuletzt die Hersteller von Schweizer Uhren. In der BAZG-Statistik nahmen Ausfuhren von Uhren gegenüber September um 3,3 Prozent zu. Dies sei der zweite Anstieg in Folge, hiess es.

Zum tiefen Vorjahreswert legten die Uhrenexporte gar um 9,1 Prozent zu, wie der Uhrenverband FH mitteilte. Bereits in den Monaten davor wuchsen sie stark an, primär jedoch, weil die Exporte vor Jahresfrist vom hohen US-Strafzoll von 39 Prozent gebremst wurden.

Die Lage bleibe für die Uhrenbranche angespannt, warnte der Verband. Während die Entwicklung in den USA das Bild verzerre, belasteten gestiegene Goldpreise und der starke Franken die Gewinnmargen der Hersteller. Zudem bleibe die Konsumlust in China schwach.

Überschuss steigt

Die Importe nahmen im Oktober verglichen mit September nominal um 2,2 Prozent auf 21,5 Milliarden Franken ab (real +0,7 Prozent). Auch hier gaben die chemisch-pharmazeutischen Erzeugnisse mit einem Rückgang von 9,9 Prozent die Richtung vor, dies nach starkem Importwachstum im September.

Am deutlichsten stiegen die Importe von Bijouterie und Juwelierwaren (+16,0 Prozent). Und es wurden auch mehr Fahrzeuge (+6,0 Prozent) und Energieträger (+8,5 Prozent) eingeführt.

Unter dem Strich erhöhte sich der Handelsbilanzüberschuss auf 3,18 von 1,23 Milliarden Franken aus. Dabei weitete sich allein der Überschuss mit den USA auf 2,5 Milliarden, getragen durch ein kräftiges Exportwachstum (+17,5 Prozent). Im Handel mit Europa hat die Schweiz dagegen mehr importiert als exportiert.

mk/to