Schweizer Experte erwartet Kernfusionskraftwerke erst in 30 Jahren

Bern (awp/sda) - Bis mit Kernfusionen Strom erzeugt werden kann, dauert es noch lange. Laut einem Schweizer Experten ist der Energiegewinn bei einer nun erreichten Kernfusion in den USA trotzdem ermutigend.

"Das Experiment beweist endgültig, dass mit einer Kernfusion Energie produziert werden kann", sagte Yves Martin, stellvertretender Direktor des Swiss Plasma Center an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne (EPFL), der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Dienstag auf Anfrage.

Der Energiegewinn beziehe sich aber nur auf das Kernexperiment, sagte Martin weiter. Der gesamte Strombedarf des kalifornischen Versuchsreaktors sei derzeit immer noch fast 200 Mal grösser als die erzeugte Energie. In der Stromproduktion gehe bei verschiedenen Schritten weitere Energie verloren. Zum Beispiel bei den Lasern, für deren Betrieb deutlich mehr Energie aufgewendet wird, als schliesslich die Atomkerne erreicht. Und auch bei den Turbinen, die durch die von Kernfusion erzeugte Wärme angetrieben werden sollen.

"Für die Stromproduktion müsste der Energiegewinn daher um ein Vielfaches höher sein", sagte Martin. Ausserdem müsste man etwa zehn solche Reaktionen pro Sekunde schaffen - und nicht eine am Tag.

Bis die ersten Fusions-Reaktoren stehen, sei der Weg aber noch weit. "Wir rechnen damit, einen ersten Prototypen im Jahr 2050 bauen zu können", sagte Martin. Der Erfolg in den USA ändere an diesem Zeitplan nichts.

Forschungsanstalt in Frankreich

Das Swiss Plasma Center der EPFL forscht selbst zur Kernfusion. Es ist am internationalen Grossprojekt International Thermonuclear Experimental Reactor (Iter) beteiligt, das derzeit einen Testreaktor in Frankreich baut. Diese Experimente unterscheiden sich laut Martin grundlegend von den Experimenten in den USA.

Im National Ignition Facility (Nif) in Kalifornien werden Wasserstoffatome mit dem stärksten Laserstrahl, der je gebaut wurde, beschossen. Das Iter besteht hingegen aus einem riesigen Reaktor in Form eines Donuts, in dem Wasserstoffatome erhitzt werden, bis sie den Zustand eines Plasmas erreichen - eines Gases von sehr geringer Dichte. Magnete begrenzen das wirbelnde Plasma und verhindern, dass es mit den Wänden der Kammer in Berührung kommt, während die Atome zusammenstossen und zu fusionieren beginnen.