Zürich (awp) - Die Schweizer Online- und Elektronikhändler ziehen eine positive Zwischenbilanz zum diesjährigen Black Friday. Trotz der zunehmend über mehrere Wochen verteilten Rabattaktionen bleibt der eigentliche Aktionstag einer der wichtigsten Verkaufstage des Jahres.

Beim Onlinehändler Brack ist der Black Friday gut angelaufen, wie das Unternehmen am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP mitteilte. "Nach aktuellem Stand zeichnet sich ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich verglichen mit dem Vorjahr ab - und bereits 2025 hat die Black Week all unsere internen Rekorde gebrochen." Eine abschliessende Bilanz könne allerdings erst am Montagabend gezogen werden.

Auch beim Konkurrenten Digitec Galaxus zeigt man sich mit dem bisherigen Verlauf der Rabattaktionen sehr zufrieden. Der Entscheid, die Black Weeks bereits eine Woche früher zu starten, sei bei der Kundschaft gut angekommen. Die Rabattaktion dauert beim Händler damit vom 16. November bis zum 30. November.

Media Markt verzeichnet derweil sowohl im Onlineshop als auch in den Filialen eine hohe Kundenfrequenz. Die Erwartungen einer deutlichen Nachfragesteigerung gegenüber dem Vorjahr hätten sich bislang bestätigt.

Fust meldet ebenfalls eine rege Nachfrage und rechnet mit einem "mindestens ebenso starken" Black Friday wie im Vorjahr. Auch bei Interdiscount fällt die Zwischenbilanz positiv aus. Die Kaufbereitschaft der Kundschaft sei in den vergangenen Wochen stabil geblieben oder habe sogar leicht zugenommen.

Kunden planen Einkäufe bewusster

Zu den besonders gefragten Produkten zählen händlerübergreifend Smartphones, Computer, Fernseher und Spielkonsolen. Auch Haushaltsgeräte wie Kaffeemaschinen erfreuen sich grosser Beliebtheit. Bei Digitec Galaxus verzeichnen allerdings die Bereiche Beauty, Supermarkt sowie Heimwerken und Garten die stärksten Zuwächse beim Auftragseingang gegenüber dem Vorjahr.

Die Kundschaft plane ihre Einkäufe zunehmend bewusst, informiere sich im Vorfeld und vergleiche Preise, heisst es bei Fust. Die Rabattaktionen würden gezielt für grössere Anschaffungen und erste Weihnachtseinkäufe genutzt.

Ähnliche Beobachtungen macht Media Markt: Gefragt seien langlebige Produkte statt kurzfristiger Impulskäufe. Brack stellt hingegen keine grundlegenden Veränderungen im Kaufverhalten fest.

Trotz der zeitlichen Ausdehnung der Rabattaktionen bleibt der eigentliche Black Friday für die Händler zentral. Bei Brack ist er nach wie vor der mit Abstand umsatzstärkste Tag der Aktionswoche. Auch für Media Markt bleibt er trotz des bereits Ende Oktober angelaufenen Rabattgeschäfts der Höhepunkt der Aktionsphase.

yz/ls