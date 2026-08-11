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11.08.2026 06:37:00
Schweizer Electronic präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Schweizer Electronic hat sich am 08.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.510 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 44.7 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 42.9 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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