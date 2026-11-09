Schweizer Electronic legte Quartalsergebnis vor

Schweizer Electronic lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 1.32 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.680 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5.61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 47.9 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 45.3 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch