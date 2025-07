Schweizer Detailhandel im Halbjahr leicht über Vorjahr

Root (awp) - Der Schweizer Detailhandel hat im ersten Semester 2025 insgesamt leicht mehr umgesetzt. Während der Food-Bereich wuchs, blieb der Nonfood-Sektor hinter dem Vorjahr zurück.

Gemäss am Mittwoch veröffentlichten Daten des Marktforschungsinstituts NielsenIQ (NIQ) stiegen die Umsätze in der Periode von Januar bis Juni 2025 um 0,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Während der Bereich Food/Nearfood ein Plus von 0,7 Prozent verzeichnete, entwickelte sich der Nonfood-Sektor mit -0,2 Prozent leicht rückläufig.

Der Umsatzanstieg im Bereich Food sei vorwiegend preisgetrieben gewesen, heisst es. Besonders Tiefkühlprodukte sowie Süsswaren und Snacks seien umsatzmässig stark gewachsen. Die Kategorie Nahrungsmittel habe sich derweil nur leicht positiv entwickelt.

Dabei kam es zu überraschenden gegensätzlichen Entwicklungen. Bei Kochzutaten etwa kam es laut NIQ zu einem Rückgang des Umsatzes, obwohl die Verkaufsmenge gestiegen sei - ausschlaggebend dafür gewesen sei eine deutliche Preisreduktion. Umgekehrt verhielt es sich bei den Süsswaren und Snacks: Eine signifikante Preiserhöhung habe zwar zu mehr Umsatz, aber zu einer spürbaren Abnahme der Absatzmenge geführt.

Der Getränkemarkt entwickelte sich derweil im ersten Halbjahr insgesamt leicht positiv, wobei besonders alkoholfreie Getränke ein moderates Umsatzwachstum erzielt hätten. Im Gegensatz dazu lagen die alkoholischen Getränke deutlich unter dem Vorjahresniveau mit Wein als besonders schwacher Kategorie.

Sehr unterschiedliche Nonfood-Märkte

Während der Nonfood-Bereich insgesamt einen leichten Rückgang hinnehmen musste, verlief die Entwicklung in den einzelnen Sektoren sehr unterschiedlich. Das sommerliche Juni-Wetter habe beispielsweise einen positiven Einfluss auf die Nachfrage in den Bereichen Garten, Freizeit und Sommer-Fashion gehabt, heisst es. Heimelektronik sei dagegen hinter dem starken Vorjahr zurückgeblieben, mit Rückgängen bei Smartphones und Fernsehern.

DIY (Do it yourself) lag laut NielsenIQ in Bezug auf Nachfrage und kumuliertes Wachstum an der Spitze (+4,9%). Während das erste Quartal leicht rückläufig war, war das zweite Jahresviertel klar positiv. Freizeit gehörte ebenfalls zu den Gewinnern und lag entsprechend klar über dem Vorjahres-Halbjahr (+3,8%).

Ein leichtes Minus (-1,1%) verglichen mit dem Vorjahr gab es im Heimelektronikmarkt. Und auch Fashion (-4,3%) entwickelte sich rückläufig. Bade- und Strandbekleidung/-schuhe, Shorts/Bermudas sowie T-Shirts hätten allerdings ein Umsatzplus verbucht, nicht zuletzt dank dem sommerlichen Juni. Derweil sei Online-Shopping konstant im Trend geblieben und habe im ersten Halbjahr kumuliert ein Wachstum von fast 8 Prozent erreicht.

Noch nicht bekannt sind die offiziellen Detailhandelszahlen des Bundesamtes für Statistik (BFS). Die Juni-Zahlen werden am (morgigen) Donnerstag veröffentlicht. Während NielsenIQ vor allem die grossen Detailhändler berücksichtigt, sind in den BFS-Zahlen auch die Umsätze kleinerer Detailhändler enthalten.

