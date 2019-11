Schweizer Börse wirbt offenbar mit spanischen Banken um Börse Madrid

Zürich (awp) - Die Schweizer Börse SIX will laut einem Bericht im milliardenschweren Übernahmekampf um die Börse von Madrid (BME) mit der Hilfe von spanischen Grossbanken punkten. Mit der Charmeoffensive wolle die SIX die Bolsas y Mercados Espanoles (BME) von ihrem Angebot überzeugen, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters.

Die drei Geldhäuser Santander, BBVA und Caixabank sollten als zusätzliche Berater agieren. Mit dem Schritt solle Vertrauen aufgebaut werden, um die Genehmigung für die Übernahme zu erhalten. BME, SIX, Santander, BBVA und Caixabank wollten sich dazu nicht äussern, schrieb Reuters weiter. Laut den Angaben werde die zuständige spanische Behörde CNMV wohl drei bis fünf Monate Zeit benötigen, um die SIX-Offerte für BME zu prüfen.

Die SIX will die Börse in Madrid für 2,84 Milliarden Euro übernehmen. Kommt der Deal zustande, steigt die Schweizer Börsenbetreiberin zum drittgrössten Handelsplatz in Europa auf. Gleichzeitig wirbt auch die Mehrländerbörse Euronext um die BME. Zudem könnten noch die Deutsche Börse und die Hongkonger Börse HKEX laut Medienberichten in den milliardenschweren Bieterkampf einsteigen.

jb/