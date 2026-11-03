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03.11.2026 12:21:37
Schweizer Börse SIX steigert im Oktober Handelsumsatz - BME rückläufig
Zürich (awp) - Das Handelsvolumen der Börsengruppe SIX war im Oktober leicht rückläufig. Der Handelsumsatz ging im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,3 Prozent auf rund 149 Milliarden Franken zurück, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag hiess.
Dabei verzeichnete die SIX Swiss Exchange einen Anstieg des Handelsumsatzes um 6,2 Prozent auf 106 Milliarden Franken, während derjenige der spanischen Tochter BME um 13,5 Prozent auf 46 Milliarden Euro abnahm.
Derweil habe insbesondere das ETF-Segment (börsenkotierte Fonds) an der hiesigen Börse im Oktober stark zugelegt, hiess es weiter. Das Handelsvolumen in dieser Kategorie stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 17,7 Prozent.
Der Handelsumsatz mit Aktien erhöhte sich sowohl am Schweizer als auch am spanischen Markt um 5,8 Prozent respektive 7,8 Prozent.
ys/hr
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