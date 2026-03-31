|
31.03.2026 08:51:36
Schweizer Börse SIX engagiert Ex-UBS-Manager Markus Habbel als CFO
Zürich (awp) - Bei der Schweizer Börsenbetreiberin SIX ist nun offiziell ein Nachfolger für Daniel Schmucki kommuniziert. Markus Habbel wird per 1. Juni neuer Finanzchef.
Dieser komme vom Beratungsunternehmen Bain & Company, wo er als globaler Leiter für die Bereiche "Wealth & Asset Management" sowie "Financial Services Market Infrastructure" tätig gewesen sei, hiess es in einer Mitteilung der SIX vom Dienstag. Zuvor hatte er leitende Positionen im Finanzbereich bei der Schweizer Grossbank UBS inne, darunter als CFO Global Wealth Management und CFO UBS Group EMEA.
Daniel Schmucki, der seit März 2017 Finanzchef der SIX ist, werde derweil Ende Juli die Gruppe verlassen. Seit Januar ist sein geplanter Abgang bekannt; der Zeitpunkt stand bis dato allerdings noch nicht fest.
Das Finanzportal "Inside Paradelatz" hatte bereits vor anderthalb Wochen darüber spekuliert, dass der frühere UBS-Manager Markus Habbel Schmuckis Nachfolger wird. Ein SIX-Sprecher wollte den Bericht damals nicht kommentieren.
ys/rw
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
