Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’669 0.8%  SPI 17’673 0.7%  Dow 45’216 0.1%  DAX 22’563 1.2%  Euro 0.9172 0.1%  EStoxx50 5’542 0.7%  Gold 4’559 1.1%  Bitcoin 53’859 1.0%  Dollar 0.8000 0.1%  Öl 113.5 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Suche...
eToro entdecken
31.03.2026 08:51:36

Schweizer Börse SIX engagiert Ex-UBS-Manager Markus Habbel als CFO

Zürich (awp) - Bei der Schweizer Börsenbetreiberin SIX ist nun offiziell ein Nachfolger für Daniel Schmucki kommuniziert. Markus Habbel wird per 1. Juni neuer Finanzchef.

Dieser komme vom Beratungsunternehmen Bain & Company, wo er als globaler Leiter für die Bereiche "Wealth & Asset Management" sowie "Financial Services Market Infrastructure" tätig gewesen sei, hiess es in einer Mitteilung der SIX vom Dienstag. Zuvor hatte er leitende Positionen im Finanzbereich bei der Schweizer Grossbank UBS inne, darunter als CFO Global Wealth Management und CFO UBS Group EMEA.

Daniel Schmucki, der seit März 2017 Finanzchef der SIX ist, werde derweil Ende Juli die Gruppe verlassen. Seit Januar ist sein geplanter Abgang bekannt; der Zeitpunkt stand bis dato allerdings noch nicht fest.

Das Finanzportal "Inside Paradelatz" hatte bereits vor anderthalb Wochen darüber spekuliert, dass der frühere UBS-Manager Markus Habbel Schmuckis Nachfolger wird. Ein SIX-Sprecher wollte den Bericht damals nicht kommentieren.

ys/rw

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Talanx, Applied Materials, Parker Hannifin mit François Bloch

Inside Trading & Investment

mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’146.16 19.64 BWLSFU
Short 13’408.54 13.81 BI8SQU
Short 13’907.68 8.92 BX0SPU
SMI-Kurs: 12’668.67 30.03.2026 17:30:34
Long 12’114.01 19.64 SZHBKU
Long 11’825.87 13.66 SQOB2U
Long 11’327.43 8.85 B1PS3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Top-Rankings

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
