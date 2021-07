Schweizer Börse im Juni mit Umsatz von 113,7 Milliarden Franken

Allerdings hatte der Juni drei Handelstage mehr als der Mai. Im entsprechenden Vorjahresmonat, also dem Juni 2020, waren an der SIX noch 153,0 Milliarden Franken und damit rund 30 Prozent mehr umgesetzt worden.

Im gesamten ersten Halbjahr 2021 erreichte der Handelsumsatz 694,5 Milliarden Franken (-32% geg. VJ) und die Anzahl Abschlüsse lag bei 33,7 Millionen (-40,3%), wie die Schweizer Börse am Donnerstagabend bekannt gab.

Der Handelstag mit dem höchsten Umsatz im Berichtsmonat war der 18. Juni, als Wertschriften im Umfang von 12,2 Milliarden Franken die Besitzer wechselten. An diesem Tag wurden mit 311'612 auch die meisten Abschlüsse getätigt. Die umsatzstärkste Wertschrift im Berichtsmonat war der Roche GS mit 11,4 Milliarden, wobei dies auch die meistgehandelte Wertschrift war mit 325'876 Abschlüssen.

Produkte mit Kryptowährungen als Basiswert an der Schweizer Börse verzeichneten den Angaben zufolge im Juni einen Handelsumsatz von 377,3 Millionen Franken bei 20'602 Abschlüssen. Im ersten Halbjahr betrug der Handelsumsatz in Krypto-Produkten damit rund 5,0 Milliarden bei 173'638 Abschlüssen. Damit habe die erste Jahreshälfte den Handelsumsatz des gesamten Vorjahres um 216 Prozent übertroffen, so die SIX.

Insgesamt verzeichneten im ersten Halbjahr 129 Produkte auf Kryptowährungen Handelsumsätze. Das meist gehandelte Produkt war demnach ZXBTAV, ein Strukturiertes Produkt auf Bitcoin mit 575 Millionen Franken Umsatz.

