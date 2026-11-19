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19.11.2026 06:30:37
Schweizer Angestellte nutzen häufiger KI und sparen damit Zeit
Zürich (awp) - Die Arbeitswelt ist im Umbruch, wobei künstliche Intelligenz (KI) eine immer wichtigere Rolle einnimmt. Hierzulande werden KI-Agenten bei der Arbeit laut einer Studie deutlich häufiger in Anspruch genommen als noch vor einem Jahr. Deren Einsatz verbessere die Effizienz und helfe, im Job Zeit zu sparen.
In der Schweiz nutzen 71 Prozent der Beschäftigten bei der Arbeit KI-Agenten. Das geht aus einer von der Adecco Group am Donnerstag publizierten Studie hervor. In derselben Studie des letzten Jahres war das lediglich bei 47 Prozent der Befragten der Fall.
Weltweit sind es laut der Studie mittlerweile sogar knapp drei Viertel (74 Prozent) der Beschäftigten, die mit KI-Agenten arbeiten. Vor Jahresfrist hatte dieser Wert global betrachtet bereits bei 64 Prozent gelegen. Die Adecco-Studie definiert KI-Agenten als "virtuelle Assistenten, die eigenständig Entscheidungen treffen und Massnahmen ergreifen können".
Der Personalvermittler hat im Rahmen der "Global Workforce of the Future 2026"-Studie rund 40'500 Arbeitnehmende aus 36 Ländern befragt. In der Schweiz nahmen 1022 Personen an der Umfrage teil.
Effizienteres Arbeiten mit KI
Mit KI wird das Arbeiten zumeist effizienter wahrgenommen und die Beschäftigten sparen Zeit. Das ist laut der Studie vor allem dann der Fall, wenn die Technologie gut in die Arbeitsabläufe eingebettet ist und die Arbeitnehmenden gezielt geschult werden.
In der Schweiz sparen Beschäftigte mit gut in die Arbeitsabläufe integrierter KI an einem Arbeitstag durchschnittlich 60 Prozent mehr Zeit als jene, deren KI-Anwendungen weniger gut integriert sind. Weltweit beträgt dieser Unterschied lediglich 20 Prozent.
Gleichzeitig erachten die Schweizer Beschäftigten das KI-Training als wichtig. 92 Prozent der Befragten, die eine Schulung absolviert haben, sind der Meinung, dass ihnen die Technologie zusätzliche Möglichkeiten eröffnet hat.
mk/tp
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