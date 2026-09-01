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01.09.2026 05:53:22
Schweizer Aktien Favoriten 2026: Hausse oder Baisse in den kritischen Monaten September und Oktober?
Die Börse bewertet die Zukunft. Das war noch nie einfach, doch bei täglichen Irrlichtern im geopolitischen Geschehen und widersprüchlichen Marktentwicklungen wird es besonders schwierig. Die anhaltend hohe Volatilität an den […]
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