Die Börse bewertet die Zukunft. Das war noch nie einfach, doch bei täglichen Irrlichtern im geopolitischen Geschehen und widersprüchlichen Marktentwicklungen wird es besonders schwierig. Die anhaltend hohe Volatilität an den […]

Der Beitrag Schweizer Aktien Favoriten 2026: Hausse oder Baisse in den kritischen Monaten September und Oktober? erschien zuerst auf schweizeraktien.net.