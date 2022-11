Schweiz stellt Beteiligung an globalem Pandemie-Fonds in Aussicht

Bern (awp/sda) - Bundesrat Ueli Maurer (SVP) hat die Gründung eines globalen Fonds zur Pandemievorsorge begrüsst. Am Treffen der Finanz- und Gesundheitsminister der G20-Staaten im indonesischen Bali vom Samstag stellte Maurer per Videokonferenz zudem eine finanzielle Beteiligung der Schweiz in Aussicht.

Dies teilte das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die Gruppe der grossen Wirtschaftsnationen (G20) hat den Fonds im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie gleichentags ins Leben gerufen. Dessen Mittel sollen zur Stärkung der Gesundheitssysteme und Schliessung von Haushaltslücken über fünf Jahre dienen.

Laut Indonesiens Regierung haben 20 Länder und drei wohltätige Organisationen 1,4 Milliarden US-Dollar zugesagt. Deutschland beteiligt sich mit 69 Millionen Euro, wie informierte Kreise berichteten. Weltbank und Weltgesundheitsorganisation (WHO) haben allerdings Finanzierungslücken im Kampf gegen die Pandemie von 10,5 Milliarden US-Dollar in den kommenden fünf Jahren ausgemacht.