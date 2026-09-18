UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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18.09.2026 09:41:00
Schweiz: Grossbank UBS droht mit Wegzug
UBS fürchtet einschneidende Massnahmen und übt deshalb vor entsprechenden Abstimmungen öffentlich Druck aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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