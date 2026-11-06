Schweitzer Mauduit International: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Schweitzer Mauduit International präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Schweitzer Mauduit International vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.03 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.060 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 499.5 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 2.76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 513.7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch