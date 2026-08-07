Schweitzer Mauduit International: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Schweitzer Mauduit International veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.06 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0.180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1.22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 531.8 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 525.4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch