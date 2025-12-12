Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
12.12.2025 19:06:36

Schweiter erwartet zweistelliges Umsatzminus im Gesamtjahr

Zürich (awp) - Der Verbundwerkstoffspezialist Schweiter wird mit Blick auf das Gesamtjahr vorsichtiger. Die Prognosen für Umsatz und operativen Gewinn reduziert das Unternehmen wegen des schwierigen Marktumfelds.

So wird im Gesamtjahr 2025 neu mit einem Umsatz von rund 900 Millionen Franken gerechnet, wie Schweiter am Freitag mitteilte. Dies käme einem Minus gegenüber dem Vorjahr von etwa 11 Prozent gleich. Im Sommer wurde für das Gesamtjahr noch ein leicht negativer Umsatzverlauf auf währungsbereinigter Basis in Aussicht gestellt.

Schweiter führt die Umsatzwarnung auf schwache Märkte und eine ungünstige Stimmung der Konsumenten in einem von hoher Unsicherheit geprägten Umfeld im Schlussquartal zurück. In Kombination mit rekordtiefen Rohmaterialpreisen stünden die Umsätze insbesondere im konsumnahen Bereich Display sowie im autonahen Bereich Industry unter Druck, sowohl in Europa als auch in den USA, hiess es.

Die Bereiche Kernmaterialien und Architektur entwickelten sich hingegen insgesamt widerstandsfähiger.

Für den operativen Gewinn (EBITDA) prognostiziert das Unternehmen einen Wert im Gesamtjahr von rund 70 Millionen Franken, entsprechend einer Marge von etwa 8 Prozent. Im ersten Halbjahr lag die Marge noch bei 8,8 Prozent. Für das zweite Halbjahr wurde Ende Juli eine schrittweise Verbesserung vorhergesagt, dies vor allem dank Einsparungen aus dem Programm "Accelerate" und Effekten aus der Entkonsolidierung des Bus- und Schienengeschäfts (Mobility).

Das Programm "Accelerate" zur Verbesserung der Effizienz verläuft gemäss Schweiter indes nach Plan. Angesichts der tiefen Visibilität werde indes weiter an der Senkung der Kosten gearbeitet, ebenso wie an der Verbesserung der Agilität. Schweiter verweist weiter auf die anhaltend solide Cash-Conversion sowie auf die solide Bilanz mit einer positiven Cash-Position.

cf/mk

