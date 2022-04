Schweiter beteiligt sich an Display-Produzenten Swedboard

Steinhausen (awp) - Der Verbundwerkstoffspezialist Schweiter hat einen Anteil von 25 Prozent am schwedischen Unternehmen Swedboard International übernommen. Swedboard stellt umweltfreundliche und bedruckbare Platten für das Display-Geschäft her, wie es in einer Mitteilung vom Mittwochabend heisst. Jährlich erwirtschafte das Unternehmen einen Umsatz von rund 6 Millionen Franken.

Die Investition von Schweiter liege im einstelligen Millionenbereich und erfolge mittels einer direkten Kapitalerhöhung. Mit dem zusätzlichen Kapital werde es Swedboard ermöglicht, sein Wachstum zu beschleunigen, heisst es weiter.

Die Minderheitsbeteiligung bilde zudem die Basis für eine strategische Partnerschaft zwischen den Unternehmen. Zudem habe Schweiter die Option, die restlichen 75 Prozent ab Mitte 2024 zu übernehmen.

cg/mk