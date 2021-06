Schweiter-Atkie springt an: Schweiter stellt deutlich höheren Halbjahresgewinn in Aussicht

Schweiter rechne daher für die erste Jahreshälfte 2021 mit einem Umsatzplus von mehr als 10 Prozent sowie einer deutlichen Steigerung des Ergebnisses im Vergleich zum Vorjahr. Im ersten Semester 2020 hatte Schweiter einen Reingewinn von 34,2 Millionen Franken erwirtschaftet.

Insbesondere die Bereiche Kernmaterialien mit dem Balsa-Geschäft und das Displaygeschäft hätten zur erfreulichen Umsatz- und Ertragslage beigetragen, erklärte Schweiter weiter. Das Geschäft mit Kernmaterialien habe gar ein prozentual zweistelliges Umsatz- und Ergebniswachstum verzeichnet. Die Papiere von Schweiter reagieren an der SIX positiv mit einem Plus von 5,39 Prozent auf 1'408,00 Franken.

Steinhausen (awp)