Schweiter-Aktie: Stefan Boenders wird neuer CFO

Er tritt die Stelle am 1. November 2026 an und wird Mitglied der Konzernleitung. Damit folgt er auf Urs Scheidegger, der den Industriekonzern Ende Dezember 2026 verlässt, wie Schweiter am Dienstag bekanntgab.

Boenders war zuletzt Finanzchef der Ricola Group. Davor war er als Vice President Group Controlling bei DKSH tätig.

Der Verbundwerkstoff-Spezialist verweist auf mehr als 25 Jahre internationale Führungserfahrung im Finanzbereich. Boenders soll mit dieser Erfahrung die Transformation und die weitere Entwicklung der Finanz- und IT-Funktionen unterstützen.

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Steinhausen (awp)