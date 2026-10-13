Schweiter Technologies Aktie 124866700 / CH1248667003
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13.10.2026 07:11:36
Schweiter-Aktie: Stefan Boenders wird neuer CFO
Stefan Boenders wird neuer Finanzchef von Schweiter Technologies.
Boenders war zuletzt Finanzchef der Ricola Group. Davor war er als Vice President Group Controlling bei DKSH tätig.
Der Verbundwerkstoff-Spezialist verweist auf mehr als 25 Jahre internationale Führungserfahrung im Finanzbereich. Boenders soll mit dieser Erfahrung die Transformation und die weitere Entwicklung der Finanz- und IT-Funktionen unterstützen.
awp-robot/to
Steinhausen (awp)
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Analysen zu Schweiter Technologies AG
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