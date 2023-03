Schwedische Pensionskasse verkauft Anteile an US-Bank First Republic

STOCKHOLM (awp international) - Die grösste schwedische Pensionskasse Alecta hat all ihre Anteile an der angeschlagenen US-Bank First Republic mit einem herben Verlust verkauft. Nach Angaben von Alecta-Chef Magnus Billing betrugen die Einbussen 7,5 Milliarden schwedische Kronen (knapp 676 Millionen Euro). "Die Unsicherheit über die Zukunft der Bank war zu gross, auch angesichts dessen, dass die Bank von den Kreditinstituten weiter auf "Junk"-Status herabgestuft wurde, und dass die finanzielle Unterstützung, zu der die Bank Zugang bekommen hat, den Aktienmarkt in keiner Weise beruhigt hat", sagte Billing laut einer Mitteilung.

Laut einer Auflistung aus dem Jahr 2022 besass die Pensionskasse First-Republic-Aktien im Wert von rund 9 Milliarden schwedischen Kronen (knapp 808 Millionen Euro). Die Bank First Republic gilt derzeit als grösster Krisenfall in den USA. Die Aktie der Bank aus San Francisco hat seit Jahresbeginn rund 90 Prozent an Wert eingebüsst. Trotz einer konzertierten Hilfsaktion der grössten US-Geldhäuser in Abstimmung mit dem Finanzministerium und der Notenbank bleibt die Lage prekär. Vorausgegangen war der Rettungsaktion eine weitere Abstufung der Bonitätsnote von First Republic durch die Ratingagentur Standard & Poor's./wbj/DP/ngu