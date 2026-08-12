Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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13.08.2026 00:00:00
Schwarzkopf GLISS Micro Repair Bonding-Sprühkur: sichtbar weniger Haarschäden nach nur einer Anwendung
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
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17:58
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.ch)
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17:43
|DZ BANK bescheinigt Kaufen für Henkel vz-Aktie (finanzen.ch)
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15:58
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX legt nachmittags zu (finanzen.ch)
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12:26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX in Grün (finanzen.ch)
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09:28
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Handelsstart (finanzen.ch)
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12.08.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX letztendlich im Minus (finanzen.ch)
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12.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX klettert nachmittags (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|16:54
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|16:54
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:54
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|16:54
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:54
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|16:54
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|26.06.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
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Börse aktuell - Live TickerSMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.