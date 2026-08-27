Schwager Energy zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Schwager Energy liess sich am 24.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Schwager Energy die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0.06 CLP gegenüber 0.040 CLP je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28.67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 33.21 Milliarden CLP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 25.81 Milliarden CLP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch