|
25.11.2026 06:37:00
Schwager Energy verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Schwager Energy stellte am 23.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.11 CLP, nach 0.040 CLP im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite hat Schwager Energy im vergangenen Quartal 36.97 Milliarden CLP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29.00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Schwager Energy 28.66 Milliarden CLP umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNeue US-Zolldrohungen: Asiens Börsen tief im Minus
In Fernost sind am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.