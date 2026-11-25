Schwager Energy stellte am 23.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.11 CLP, nach 0.040 CLP im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Schwager Energy im vergangenen Quartal 36.97 Milliarden CLP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29.00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Schwager Energy 28.66 Milliarden CLP umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch