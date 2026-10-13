Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’006 0.9%  SPI 19’821 0.9%  Dow 51’851 0.4%  DAX 25’327 0.2%  Euro 0.9310 0.0%  EStoxx50 6’193 -0.1%  Gold 4’189 0.4%  Bitcoin 69’249 1.6%  Dollar 0.8322 -0.3%  Öl 105.1 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Givaudan1064593Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Vor dem Börsengang: 21Shares macht Anthropic per ETP investierbar
Analyse: So bewertet UBS AG die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie
Swiss Re-Aktie trotzdem gesucht: Extremwetter treibt Katastrophenschäden in Europa an
Commerzbank-Analyse: RBC Capital Markets stuft Aktie mit Sector Perform ein
Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Volkswagen (VW) vz-Aktie
Suche...
Plus500 Depot

Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.10.2026 13:33:36

Schwaches Jahr für die deutschen Autobauer - China-Probleme

Porsche vz.
38.50 CHF -1.83%
Kaufen Verkaufen

(Ausführliche Fassung)

MÜNCHEN/WOLFSBURG/STUTTGART (awp international) - Mercedes , Volkswagen , Audi und jetzt auch BMW : Die deutschen Autokonzerne steuern auf ein Jahr mit schwachen Verkäufen zu. Im dritten Quartal sind die Auslieferungen bei allen Herstellern zurückgegangen. Überall schmerzt der Einbruch des chinesischen Marktes.

Manche können mit anderen Märkten zumindest Teile davon ausgleichen. So zum Beispiel BMW. Die Münchner haben als letzte ihren Absatz von Juli bis September vorgelegt. Die Spanne der Rückgänge bei den Auslieferungen liegt zwischen gut 6 bis fast 20 Prozent. Die Zahlen sind angesichts der etwas unterschiedlichen Berechnung nicht eins zu eins miteinander vergleichbar, zeigen aber dennoch eine Entwicklung auf. Ein Überblick:

BMW - Spartanburg und Neue Klasse helfen

Die Münchner verzeichnen auf Konzernebene einen Rückgang von 6,3 Prozent auf gut 551.000 Fahrzeuge. Damit kommen sie von den deutschen Herstellern am glimpflichsten davon. Dabei hat es auch sie in China hart erwischt: Dort geht es um fast ein Viertel auf gut 114.300 Autos nach unten. Allerdings legt BMW in Europa dank starker Nachfrage nach Elektroautos wie dem neuen iX3 um 2,7 Prozent auf rund 235.600 Autos zu. Und in den USA profitieren die Münchner vom Werk in Spartanburg, das ihnen bei vielen Autos die Zölle erspart und können hier ebenfalls zulegen - um 2,5 Prozent auf mehr als 106.700 Autos.

Blickt man auf die ersten neun Monate des Jahres, kommt der Konzern mit 1,71 Millionen Fahrzeugen auf einen Rückgang von 4,9 Prozent. Die Kernmarke entwickelt sich bei alledem etwas schlechter als der Konzern insgesamt. Im dritten Quartal geht es um 6,8 Prozent auf fast 479.300 Autos nach unten. Damit liegt sie aber deutlich über den beiden alten Rivalen Mercedes und Audi.

Volkswagen - das Minus wächst

In Wolfsburg nahm die Talfahrt zuletzt an Tempo zu: Von Juli bis September verkaufte der VW -Konzern 1,89 Millionen Fahrzeuge aller Marken - und damit 14,3 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Im zweiten Quartal hatte das Minus noch bei 8,6 Prozent gelegen. Bei der Kernmarke sah es noch schlechter aus: Im dritten Quartal wurden 19,3 Prozent weniger Autos an Kunden ausgeliefert, insgesamt mehr als 946.000 Stück. Neben Volkswagen gehören unter anderem Audi, Porsche , Skoda, Seat und Cupra zum Konzern.

Besonders heikel für den Konzern ist ebenfalls China: Die VW-Verkaufszahlen in der Volksrepublik sanken im dritten Quartal um 38,5 Prozent auf 405.800 Autos. Das Minus dort machte mehr als 80 Prozent des Gesamtrückgangs aus.

Europas grösster Autobauer kämpft in dem Land - wie die anderen deutschen Hersteller - mit einem rückläufigen Gesamtmarkt, einem starken Preisdruck und wachsender Konkurrenz heimischer Unternehmen. Das überschattet auch andere Entwicklungen, wie die deutlich steigende Nachfrage nach E-Autos in Europa. In den ersten neun Monaten des Jahres lagen die Auslieferungen im gesamten Konzern bei gut 6 Millionen Fahrzeugen (minus 9,0 Prozent).

Audi - China schlägt voll durch

Die Ingolstädter VW-Tochter hat es im dritten Quartal besonders hart erwischt. Ihre Auslieferungen sind um fast ein Fünftel eingebrochen. Audi leidet nicht nur in China, sondern auch in den USA, wo die Marke - anders als beispielsweise BMW - kein eigenes Werk hat, mit dem sich die Zollbelastung reduzieren liesse. Und zu alledem kommen noch Modellwechsel bei den beiden Volumenmodellen A1 und Q2. Insgesamt waren es von Juli bis September 314.905 Audis - 19,7 Prozent weniger als ein Jahr davor.

Wie deutlich der seit einigen Jahren laufende Abwärtstrend bei Audi ist, zeigt sich auch, wenn man mit älteren Zahlen vergleicht. Im dritten Quartal 2023 hatte Audi noch knapp 480.000 Autos seiner Kernmarke ausgeliefert. Rund die Hälfte mehr als jetzt.

Porsche - keine Erholung in Sicht

Auch Porsche bleibt von der Entwicklung nicht verschont: Die Schwaben lieferten im dritten Quartal gut 56.000 Sport- und Geländewagen aus, 15 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. In den ersten neun Monaten sanken die Verkäufe ähnlich stark. Neben dem Auslaufen der Produktion der Verbrenner-Modelle Cayman und Boxster sowie entfallenen Steuervergünstigungen für E-Fahrzeuge in den USA belastet wieder einmal: China. Dort fielen die Zahlen in den ersten neun Monaten um 33 Prozent auf rund 21.500 Fahrzeuge.

Daran dürfte sich auch so schnell nichts ändern: Die Porsche-Führung um Chef Michael Leiters stellt sich darauf ein, künftig höchstens noch ein Zehntel ihrer Fahrzeuge in dem einst so lukrativen Markt zu verkaufen. Im Spitzenjahr 2020 hatte China noch fast 35 Prozent des Absatzes der VW-Tochter ausgemacht. 2025 waren es noch knapp 15 Prozent - Tendenz fallend.

Mercedes-Benz - ausserhalb Chinas im Plus

Die Stuttgarter haben im dritten Quartal ebenfalls weniger Fahrzeuge verkauft. Der Konzern setzte gut 407.000 Pkw ab - und damit 8 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Schon im ersten Halbjahr waren die Verkaufszahlen gesunken. In China ging der Absatz zuletzt um 31 Prozent zurück. Mercedes verwies auf ein weiterhin schwieriges Pkw-Marktumfeld und auf intensiven Wettbewerb.

Mit fast einem Drittel aller Pkw-Verkäufe ist China für den Autobauer der wichtigste Markt. Entsprechend stark wirkt sich der Rückgang dort aus. Ein Plus in den USA und Deutschland konnte das nicht wettmachen. Ausserhalb Chinas legten die Verkäufe um ein Prozent zu. Bergauf ging es auch bei E-Autos: Im dritten Quartal verkaufte der Konzern weltweit 68.400 vollelektrische Fahrzeuge. Ein Plus von 61 Prozent im Vergleich zum Vorjahr - und Rekord./ruc/jwe/DP/men

In eigener Sache

Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt

Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12.10.26 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Porsche vz. Buy UBS AG
09.10.26 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
09.10.26 Porsche vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.10.26 Porsche vz. Buy UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:21 SG-Marktüberblick: 13.10.2026
09:08 Alle SMI-Werte im Plus
08:54 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Erholung fortgesetzt
12.10.26 Logo WHS Nasdaq-Rekorde wackeln – jetzt entscheiden Inflation und KI-Zahlen!
12.10.26 Der Rhein als unterschätztes Risiko für die europäische Industrie
09.10.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - Produktdetails Basiswerte 23.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Lam Research, Oracle, Palantir Technologies
08.10.26 Julius Bär: 12.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (65%) auf Interroll Holding AG
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’618.66 19.83 S1B74U
Short 14’917.94 13.81 SJYB2U
Short 15’469.65 8.90 SGHB3U
SMI-Kurs: 14’006.12 13.10.2026 13:58:39
Long 13’456.08 19.14 SVBOKU
Long 13’160.04 13.67 SXBT2U
Long 12’606.26 8.87 S69BJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Idorsia-Aktie zieht an: Neue Erkenntnisse zu zugelassenem Blutdruckmittel
Roche-Aktie fester: Neuer Augenwirkstoff überzeugt in Studien
Deutsche-Bank-Aktie mit Gewinnen: Sewing rechnet mit der Bundesregierung ab
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
S&P 500 vor Absturz? Auf diese Sicherheits-Titel setzen Experten jetzt
Volkswagen-Aktie dennoch höher: AUDI-Auslieferungen brechen ein - China wird für VW zum Problem
BYD Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von BYD
ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Micron-Aktie gibt nach: Was hinter der neuen Speichertechnik von CXMT steckt

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.