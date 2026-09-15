Schwacher Wochentag in Zürich: SPI zeigt sich zum Handelsstart leichter

Am Dienstag sinkt der SPI um 09:09 Uhr via SIX um 0.69 Prozent auf 19’403.43 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2.391 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.569 Prozent auf 19’427.41 Punkte an der Kurstafel, nach 19’538.62 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 19’403.43 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19’438.16 Punkten lag.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, notierte der SPI bei 20’310.57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, wies der SPI einen Stand von 19’373.11 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, bewegte sich der SPI bei 16’887.45 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6.37 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Punkten verzeichnet.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 9.26 Prozent auf 5.90 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 6.38 Prozent auf 6.00 CHF), Ascom (+ 1.55 Prozent auf 5.23 CHF), Graubuendner Kantonalbank (+ 1.16 Prozent auf 2’620.00 CHF) und Walliser Kantonalbank (+ 0.94 Prozent auf 161.50 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Xlife Sciences (-5.19 Prozent auf 12.80 CHF), Orell Fuessli (-4.23 Prozent auf 136.00 CHF), SHL Telemedicine (-4.21 Prozent auf 1.03 CHF), Schlatter Industries (-3.80 Prozent auf 17.70 CHF) und Temenos (-3.63 Prozent auf 69.00 CHF).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SPI auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 623’482 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 297.618 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Die EvoNext-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Mit 11.77 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch