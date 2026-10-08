Schwacher Wochentag in Zürich: SPI zeigt sich zum Handelsende schwächer

Am Donnerstag gab der SPI via SIX letztendlich um 1.11 Prozent auf 19’338.33 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.433 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0.724 Prozent auf 19’413.96 Punkte an der Kurstafel, nach 19’555.48 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 19’466.65 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19’313.54 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Verlust von 0.562 Prozent. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 08.09.2026, den Stand von 19’848.24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 19’931.89 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, wurde der SPI auf 17’419.74 Punkte taxiert.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6.01 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell MindMaze Therapeutics (+ 7.87 Prozent auf 0.15 CHF), Curatis (+ 5.03 Prozent auf 19.85 CHF), Addex Therapeutics (+ 4.39 Prozent auf 0.02 CHF), Zuger Kantonalbank (+ 3.14 Prozent auf 11’500.00 CHF) und Gurit (+ 3.12 Prozent auf 49.60 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen ASMALLWORLD (-16.67 Prozent auf 0.65 CHF), Idorsia (-6.60 Prozent auf 4.05 CHF), ams-OSRAM (-5.99 Prozent auf 22.60 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-5.46 Prozent auf 5.54 CHF) und Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-5.25 Prozent auf 28.00 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 5’197’986 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 306.374 Mrd. Euro im SPI den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Die EvoNext-Aktie präsentiert mit 0.36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch