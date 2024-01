Schwacher Wochentag in Zürich: SPI notiert mittags im Minus

Um 12:09 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0.45 Prozent auf 14’523.43 Punkte an der SPI-Kurstafel. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1.959 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.363 Prozent tiefer bei 14’536.76 Punkten in den Handel, nach 14’589.71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 14’581.23 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14’515.69 Punkten verzeichnete.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der SPI bereits um 0.659 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, den Wert von 14’581.43 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.10.2023, wurde der SPI mit 13’624.30 Punkten berechnet. Der SPI lag vor einem Jahr, am 25.01.2023, bei 14’624.27 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 0.318 Prozent abwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 14’743.38 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’455.60 Punkten erreicht.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Addex Therapeutics (+ 13.33 Prozent auf 0.07 CHF), Givaudan (+ 6.24 Prozent auf 3’524.00 CHF), Idorsia (+ 5.33 Prozent auf 1.36 CHF), Spexis (+ 2.88 Prozent auf 0.29 CHF) und Meyer Burger (+ 2.69 Prozent auf 0.13 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Kinarus (-20.00 Prozent auf 0.00 CHF), ObsEva (-16.71 Prozent auf 0.06 CHF), Montana Aerospace (-7.95 Prozent auf 16.20 CHF), Emmi (-5.24 Prozent auf 905.00 CHF) und Aluflexpack (-4.00 Prozent auf 8.16 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 23’098’071 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 264.238 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie. Hier wird ein KGV von 5.31 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OC Oerlikon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7.41 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

