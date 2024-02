Schwacher Wochentag in Zürich: SPI notiert am Mittag im Minus

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 12:06 Uhr um 0.34 Prozent tiefer bei 14’723.73 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2.013 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0.605 Prozent leichter bei 14’685.11 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 14’774.50 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 14’738.00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 14’661.40 Einheiten.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang einen Verlust von 0.471 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, stand der SPI bei 14’571.23 Punkten. Der SPI stand vor drei Monaten, am 01.11.2023, bei 13’747.16 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 01.02.2023, einen Stand von 14’421.06 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1.06 Prozent aufwärts. 14’931.98 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Bei 14’455.60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Julius Bär (+ 7.36 Prozent auf 50.78 CHF), ObsEva (+ 6.19 Prozent auf 0.06 CHF), Straumann (+ 5.32 Prozent auf 139.45 CHF), Kinarus (+ 5.26 Prozent auf 0.00 CHF) und Comet (+ 3.07 Prozent auf 295.60 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Arundel (-19.33 Prozent auf 0.12 CHF), Spexis (-8.05 Prozent auf 0.32 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-8.00 Prozent auf 0.51 CHF), Roche (-4.05 Prozent auf 251.20 CHF) und Roche (-3.74 Prozent auf 237.85 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das grösste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 13’212’698 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 274.794 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Im SPI verzeichnet die Orascom Development-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.41 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der mobilezone-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch