Schwacher Wochentag in Zürich: SPI liegt am Mittag im Minus

Um 12:09 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0.87 Prozent tiefer bei 19’675.05 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.464 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.624 Prozent auf 19’724.39 Punkte an der Kurstafel, nach 19’848.24 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 19’659.63 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 19’748.49 Einheiten.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 1.58 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, lag der SPI bei 20’509.58 Punkten. Der SPI stand vor drei Monaten, am 09.06.2026, bei 18’882.16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, erreichte der SPI einen Wert von 17’025.36 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7.85 Prozent aufwärts. Bei 20’636.94 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16’847.58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit DocMorris (+ 8.07 Prozent auf 10.85 CHF), Barry Callebaut (+ 3.12 Prozent auf 1’125.00 CHF), Lindt (+ 2.42 Prozent auf 89’000.00 CHF), Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) (+ 1.81 Prozent auf 1’125.00 CHF) und Feintool International (+ 1.67 Prozent auf 12.20 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Schlatter Industries (-5.46 Prozent auf 17.30 CHF), SHL Telemedicine (-4.21 Prozent auf 1.03 CHF), StarragTornos (-3.95 Prozent auf 34.00 CHF), BioVersys (-3.86 Prozent auf 27.40 CHF) und Richemont (-3.57 Prozent auf 177.10 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Aktuell weist die Novartis-Aktie das grösste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 941’628 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 304.921 Mrd. Euro im SPI den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0.36 erwartet. Curatis-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11.77 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch