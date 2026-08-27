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SPI-Kursverlauf 27.08.2026 15:58:30

Schwacher Wochentag in Zürich: SPI gibt am Donnerstagnachmittag nach

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Der SPI zeigt sich am Donnerstag mit negativen Notierungen.

Logitech
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Am Donnerstag geht es im SPI um 15:39 Uhr via SIX um 0.86 Prozent auf 20’261.83 Punkte abwärts. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.522 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0.525 Prozent auf 20’329.67 Punkte an der Kurstafel, nach 20’436.97 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 20’259.42 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 20’341.41 Punkten.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 0.144 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20’183.54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, notierte der SPI bei 19’229.80 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 27.08.2025, einen Wert von 16’943.47 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 11.07 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16’847.58 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit MindMaze Therapeutics (+ 18.74 Prozent auf 0.19 CHF), Gurit (+ 17.80 Prozent auf 41.70 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 11.65) Prozent auf 5.75 CHF), Feintool International (+ 10.45 Prozent auf 12.15 CHF) und Peach Property Group (+ 5.79 Prozent auf 4.85 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen GAM (-6.78 Prozent auf 0.07 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-3.99 Prozent auf 30.05 CHF), IVF HARTMANN (-2.96 Prozent auf 131.00 CHF), Adval Tech (-2.88 Prozent auf 40.40 CHF) und Givaudan (-2.79 Prozent auf 3’279.00 CHF).

SPI-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Aktuell weist die MindMaze Therapeutics-Aktie das grösste Handelsvolumen im SPI auf. 2’205’722 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 321.162 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick

Im SPI präsentiert die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11.77 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Adval Tech AG 42.80 2.88% Adval Tech AG
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) 30.80 -1.60% Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
Curatis AG 19.30 0.52% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2.44 2.09% EvoNext Holdings AG
Feintool International AG (N) (FIH) 12.40 12.73% Feintool International AG (N) (FIH)
GAM AG 0.08 0.50% GAM AG
Givaudan AG 3’274.00 -2.94% Givaudan AG
Gurit Holding AG 41.00 15.82% Gurit Holding AG
Highlight Event and Entertainment AG 5.90 14.56% Highlight Event and Entertainment AG
IVF HARTMANN AG 131.00 -2.96% IVF HARTMANN AG
Logitech S.A. 79.46 -0.48% Logitech S.A.
MindMaze Therapeutics 0.18 15.92% MindMaze Therapeutics
Peach Property Group AG 4.89 6.77% Peach Property Group AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 373.60 -0.27% Roche Holding AG (Inhaberaktie)

Adval Tech am 27.08.2026

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